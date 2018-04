La data de 6 aprilie 2018, in jurul orelor 14:30, politistii locali din cadrul Serviciului 3 Politie Locala, in timp ce executau serviciul de mentinere a ordinii si linistii publice s-au sesizat cu privire la faptul ca pe o banca din statia Companiei de Transport Public din zona Piata Unirii, se afla un rucsac nesupravegheat.

"Lucratorii institutiei noastre au efectuat verificari, ocazie cu care a reiesit faptul ca rucsacul a fost uitat de catre o persoana in locatia precizata si in urma controlului... citeste mai mult

acum 45 min. in Locale, Vizualizari: 31 , Sursa: Botosaneanul in