In urmatorii 7 ani, masinile elctrice vor fi mai ieftine decat cele pe benzina si motorina Un raport intocmit de Bloomberg New Energy Finance a facut incojurul lumii dupa ce a aratat cum, pana in 2025, masinile electrice vor avea preturi mult mai accesibile decat cele pe combustibili petrolieri.

Potrivit raportului celor de la Bloomberg New Energy Finance, autovehiculele electrice vor ajune sa coste mai putin decat cele clasice, daca preturile bateriilor litiu-ion, isi continua panta descendenta.

In raport se mai precizeaza faptul ca unele modele de masini electrice ar putea costa la fel de mult ca motoarele cu ardere de combustie inca din anul 2024 si vor deveni mai ieftine... citeste mai mult

