In urma cu 145 de ani se inventa masina de scris!

Istoricii au calculat ca masina de scris a fost inventata de 52 de ori. Una din primele constructii era inalta de 2,5 metri, alta era confectionata in totalitate din lemn. Pentru aproape un secol, masina de scris a devenit indispensabila pentru omenire. Acum, a ajuns la muzeu.



In 1714, englezul Henry Mill si-a patentat modelul dar care, se pare, nu a fost turnata si in metal. Un dispozitiv cu adevarat functional a fost pus la punct in 1808, de italianul Turri Pellegrino. Dar nici aparatul, nici descrierea lui nu au ajuns pana in zilele noastre. Ne-au ramas doar textele tiparite la aceasta masina.

