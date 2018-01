In umbra bitcoin, "infloresc" sute de criptomonede mai valoroase!

De regula, cand se vorbeste despre criptovaluta, gandul fuge la bitcoin. Exista insa in prezent aproape 1.400 de monede virtuale, alte zeci fiind create in fiecare saptamana, intr-un ritm care-i lasa pe gura cascata pe numerosi experti si actori de pe pietele financiare.



Bitcoin ramane cea mai mediatizata moneda virtuala si, desi cantareste cel mai mult, cu peste 200 de miliarde de euro capitalizare, nu este si cea mai rentabila. In pofida faptului ca, in 2017, a inregistrat o crestere de 1.218%, bitcoin nu intra in top 10 al celor mai bune performante ale anului care a trecut. Medalia de aur a revenit monedei ripple, o criptomoneda care a afisat un salt de 36.000% in 2017...