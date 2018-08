„La exterior, sunt o femeie într-o căsnicie fericită, respectabilă, de vârstă mijlocie. Soțul meu este minunat, o companie bună, un tată și un bunic grozav. Avem o viață plăcută și confortabilă. Este cu 12 ani mai în vârstă decât mine dar asta nu a fost niciodată o problemă și deși sexul era monoton, am fost credincioasă aproape 30 de ani.

Apoi, acum trei ani, ceva s-a schimbat. După câteva operații, el a căzut într-o perioadă lungă de depresie severă, ceea ce a dus la absența completă a afecțiunii fizice. Am devenit frustrată și disperată și am început să am fantezii despre sex cu... citeste mai mult