In Suedia au fost publicate instructiuni in caz de razboi!

Carticica va fi distribuita prin posta tuturor famiilor suedeze: instructiunile detaliaza masurile ce trebuie luate in caz de conflict sau de catastrofa naturale, intr-un context incordat intre Rusia si Occident.



Unde sunt amplasate adaposturile? Ce alimente pot fi stocate? Care sunt sursele de informare credibile? Editata e guvern in 13 limbi, cartea va ajunge la 4,8 milioane de adrese (la 10 milioane de locuitori). In cele 20 de pagini ilustrate sunt enumerate inclusiv amenintarile care planeaza asupra statului... citeste mai mult

