Canada si nordul Statelor Unite sunt afectate de un val de aer polar extrem de rece, care a dus temperaturile la sub -30 de grade Celsius. In unele zone este mai frig si decat in Antarctica sau Marte.

Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade la statia meteo Amundsen-Scott, in timp ce joi NASA a inregistrat -23 de grade Celsius pe Marte, scrie The Washington Post.

Spre comparatie, in Toronto s-au resimtit -29 de grade Celsius, cu indicele de racire, iar in alte locuri populate ale Canadei s-au resimtit chiar si -40 de grade Celsius. Au fost si statii meteo... citeste mai mult