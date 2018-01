In SUA au fost inventati "chilotii" inteligenti!

Ceasuri si bratari inteligente, casa inteligenta, electrocasnice inteligente... Era, poate, timpul sa se ajunge si la imbracaminte inteligenta. Iar primul exemplu sunt chilotii inteligenti Myant Skiin.



Compania Myant, cu sediul in Statele Unite, a prezentat colectia de lenjerie intima inteligenta - chilotii Skiin, fabricati in variante pentru barbati si femei, vor permite proprietarilor sa simta un nou nivel de integrare cu lumea tehnologiilor avansate.

In general, chilotii inteligenti vor indeplini aceleasi functii precum bratarile inteligente. Adica respectiva lenjerie va urmari indicatorii biologici ai organismului, vor elabora grafice de... citeste mai mult