Articol de Cristian TomaJURNALISPORT Joi, 22 Martie, 00:39

Legendarul jucător brazilian Ronaldo Luís Nazário de Lima și-a explicat celebrul look afișat la Campionatul Mondial din 2002 ce a fost găzduit de Coreea de Sud și Japonia.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Sun, Ronaldo a povestit cum l-a "ajutat" bretonul să conducă Brazilia spre al cincilea trofeu din istorie.

"Aveam o accidentare la picior și toată lumea vorbea despre asta. Am decis să mă râd în cap și să îmi las doar breton. Când m-am dus la antrenament, toată lumea a început să vorbească despre tunsoarea mea... citeste mai mult