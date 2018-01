De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului.

Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care a intrat in vigoare in acest weekend.

Conform legii, nu vor mai plati comisioane persoanele fizice cu venituri lunare mai mici de 60% din castigul salarial mediu brut (aproximativ 2.497 lei - n.red.) sau cei care in ultimele sase luni au avut venituri cumulate care nu depasesc 60% din castigul salarial mediu brut. Astfel, acestia... citeste mai mult