27/02/2016 18:38:40 Andreea BOJOR Bugetul pe care CJC BN îl are în acest an pentru evenimente culturale este de 20 miliarde de lei vechi, bani care au fost împărţiţi pentru acţiuni organizate şi susţinute de instituţie pe tot parcursul acestui an....

Bistriteanul, 27 Februarie 2016