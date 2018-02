In Romania s-a aplicat cea mai agresiva politica de majorare a salariului minim pe economie 2018 a adus o crestere a salariului minim brut de 450 de lei. Din cauza ca masura cresterii minimului brut e insotita de mutarea unor costuri salariale in sarcina exclusiva a angajatului, majorarea insemna neaparat mai multi bani in buzunar.

Potrivit Hotararii de Guvern nr.846/2017, privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 ianuarie 2018, salariul minim brut s-a majorat de la 1.450 de lei, la 1900 de lei.

Totusi, aceasta marire nu atrage si cresterea vanitului net, din cauza schimbarilor... citeste mai mult