In Romania ia nastere o alta companie gigant. Ce piata va domina colosul industrial? Piata locala din Romania este pe punctul de a se imbogati cu o noua companie gigant: nemtii de la Xella vor cumpara Macon, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania. Consiliul Concurentei si-a dat deja acordul privind tranzactia.

Macon este cea mai mare companie producatoare de materiale de constructii din Romania. Conform datelor publicate de Capital, in 2017, compania a raportat un venit cumulat de aproximativ 3,3 milioane de Euro.

Macon are 815 angajati si este principalul producator de BCA si stalpi de electricitate... citeste mai mult