Şapte dintre cei mai buni 15 tenismeni ai lumii s-au mobilizat, sâmbătă, pentru o cauză nobilă, susţinând un demonstrativ inedit pe terenul central care, începând de duminică, va găzdui partide de pe tabloul principal al Masters-ului de la Monte Carlo. Prince Albert II of Monaco Foundation a fost beneficiara acestui eveniment.

Novak Djokovic, rezident la Monaco şi dublu câştigător al întrecerii monegasce în 2013 şi 2015, Marin Cilic, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, David Goffin, Lucas Pouille, Alexander Zverev şi fratele acestuia - Mischa, au făcut spectacol, alături de starurile unui show de televiziune britanic - 'A League of Their Own'.... citeste mai mult