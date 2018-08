In prima jumatate a anului, BRD a obtinut un profit net de 757 milioane de lei BRD a incheiat primele sase luni din 2018 cu un profit net de 757 milioane de lei, in crestere cu 34,5% fata de prima jumatate a anului 2017, excluzand elementele nerecurente, pe fondul performantei operationale solide si costului de risc pozitiv.

Rentabilitatea capitalurilor proprii a ajuns la 21,6%, 20,0% fara luarea in calcul a elementelor nerecurente. Venitul net bancar a crescut cu 10,5% datorita efectului pozitiv de volum si ratelor de dobanda favorabile. Rezultatul operational brut a fost in crestere cu 19,4%,... citeste mai mult