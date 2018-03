In premiera: prima productie a Teatrului de Vest

Regizoarea spectacolului, Tunde Baczo, de la Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara, a declarat într-o conferință de presă că spectacolul este reușit: „Am încercat să adunăm niște copii foarte talentați de la Reșița, avem și un băiat de la Bocșa. Am reușit să facem un spectacol foarte simpatic, asta de dragul publicului de la Reșița. Personajele de copii chiar sunt jucate de copii, am făcut două ture de casting ca să găsim copii cât mai potriviți pentru acest spectacol. Împreună, într-un timp foarte scurt am reușit să ridicăm acest spectacol. Putem să-l numim un spectacol musical, dans-musical, muzica fiind scrisă de Cari Tibor“.

