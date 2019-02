Acționând în consens cu sarcinile și indicațiile conducerii partidului privind creșterea continuă a nivelului întregii vieți economico-sociale a patriei, activitatea comercială din județul nostru a cunoscut an de an schimbări calitative, prefaceri înnoitoare, determinate atît de creșterea potențialului și eficienței industriei, cît și a puterii de cumpărare a oamenilor muncii. Sarcini sporite revin an de an comerțului constănțean și ca urmare a dezvoltării impetuase a bazei materiale a turismului , modernizarii necontenite a activității acestuia.

Au fost alocate, astfel în vederea pregătirii... citeste mai mult

acum 15 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Constanteanul in