Secolul 21, secolul tehnologiei, al comunicarii fara bariere ale spatiului. In acest secol al liberatii de orice tip, episcopul Husilor vine cu o recomandare nu tocmai agreata de marea majoritatea a popupatiei, nu doar de tineri. In postul Pastelui este important sa te abtii nu doar de la mancare, ci si de la… Facebook. Este sugestia Episcopului Husilor care crede ca este perioada cea mai potrivita pentru a scapa de dependenta de retelele de socializare. Ideea inaltului prelat a primit insa… block de la utilizatori.



"Eu am dat un sfat crestinilor ca in prima saptamana a postului sa foloseasca mai putin retelele de socializare. Degeaba postim, ne abtinem...

