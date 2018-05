Dupa ce a terminat pe pozitia secunda sezonul regular in clasamentul seriei de vest al Diviziei A2, la volei masculin, formatia CSM Campia Turzii a participat la Bacau la turneul semifinal al seriei de vest, iar dupa cea obtinut 3 victorii, impotriva echipelor ACS Volei Club Zalau, CSS CNE Lapi Dej si Stiinta Bacau, formatia CSM-ului a castigat acest turneu, fapt ce a dus la calificarea in turneul de promovare in Divizia A1.



Astfel, in perioada 18-20 mai, la Campia Turzii se va organiza turneul de promovare in prima liga, la el participand pe langa echipa CSM, formatiile Stiinta Bacau, VCM Piatra Neamt si Rapid Bucuresti.

