- Oxigenul există din plin în această zonă montană de vis, a Bihorului. Din păcate, însă, autoritățile locale și județene continuă să se bâlbâie, iar pădurea este un uriaș WC public.

An de an, iubitorii muntelui sunt atrași de frumoasele trasee oferite de platoul Padiș, din Parcul Natural Apuseni. Cetățile Ponorului, Lumea Pierdută, Poiana Florilor, Ghețarul Focul Viu, Pietrele Galbene, Poiana Ponor sau chiar Poiana Glăvoi sunt câteva dintre atracțiile cu care Apusenii atrag, de la an la an, tot mai mulți turiști amatori de drumeții montane.

Problema este că de la un an la altul se constată și creșterea gunoaielor de tot soiul în rezervația naturală. Poiana Glăvoi este un loc care,