Cel mai bine plătiţi angajaţi din economie sunt cei din sectorul serviciilor IT, care au câştigat, în me­die câte 6.427 de lei net în luna aprilie a acestui an, a­ra­tă datele Institutului Naţional de Statistică. În to­tal, în opt sectoare de activitate salariul mediu pe e­cono­mie a depăşit 1.000 de euro net pe lună (4.650 de lei), şi anume: servicii IT, extracţia petrolului brut, asi­gu­rări, industria grea, bănci, transporturi aeriene, ac­ti­vi­tăţi de editare şi activităţi de servicii anexe ex­trac­ţiei.

La polul opus, cu cele mai mici salarii din... citeste mai mult