Mai sunt câteva ore şi vine Moş Crăciun. Cu barba lungă şi albă, îmbrăcat în straie de culoare roşie şi cu desaga plină, coboară pe hornuri şi va pune sub brad cadourile mult dorite pentru fiecare dintre noi, după cât am fost de cuminţi sau…de harnici. În fiecare an, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, Moşul vine cu daruri, vise şi speranţe pentru fiecare.

De sute de ani, Moşul ajutat de renii care-i mână sania plină de daruri face înconjurul lumii şi intră pe coşurile caselor pentru a aşeza sub bradul împodobit cadourile meritate. Copiii îi pot pregăti o gustare – un pahar cu lapte şi biscuiţi lângă brad pentru ca Moşul să-şi recapete forţele... citeste mai mult

acum 20 min. in Actualitate, Vizualizari: 23 , Sursa: Jurnalul National in