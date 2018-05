„In momentul in care esti ales din doua tururi se mareste nivelul de responsabilitate fata de cetatean”

Partidul Miscarea Populara a declansat recent campania nationala „Alegem primarul in doua tururi de scrutin”, prin care isi propune sa adune un milion de semnaturi, pe care sa le depuna in Parlament, pentru revenirea pana in luna iunie, la alegerea primarului in doua tururi de scrutin.

Actiunea a fost insusita de partidul politic si chiar presedintele Traian Basescu a recunoscut, la un moment dat, ca a facut o greseala atunci cand a promulgat legea, in calitate de sef al statului roman.

Astfel a afirmat la Fresh FM, in cadrul emisiunii „Subiectul Zilei”, senatorul PMP Ialomita, Gabi Ionascu, care si el este cu totul de acord cu initiativa. „Evident ca si noi consideram... citeste mai mult