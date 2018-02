În Republica Moldova a intrat in vigoare sambata legea care completeaza Codul Audiovizualului, cunoscuta si ca legea anti-propaganda. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial acum o luna si de atunci posturile radio si TV au avut timp sa isi modifice programele la noua lege, informeaza Radio Chisinau.

Potrivit legii, spre retransmisie nu vor fi admise programele radio si TV cu continut informativ, informativ-analitic, militar si politic ce nu sunt produse in tarile membre ale UE, SUA, Canada si statele participante la Conventia Europeana cu privire la televiziunea transfrontaliera.

Scopul acestor modificari este combaterea propagandei si manipularii rusesti pe... citeste mai mult