Zilele trecute am scris din nou despre tăierile „în draci” de păduri în zona Vidraru. Noi am scris, noi am văzut, noi am auzit. Că – vorba aia – „câinii latră, ursul trece”. Nicio problemă pentru „băieţii deştepţi”. Camioanele de mare tonaj zburdă spre munte, încarcă buştenii şi apoi gâfâie puţin la coborâre spre Curtea de Argeş. Cineva spunea că afacerea merge „ca pe roate”. Nu merge, duduie!

Dacă stau să mă gândesc, ziarul nostru scrie de peste 20 de ani despre acest măcel din pădurile judeţului. Pe vremea când Nicolae Văcăroiu era... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 18 , Sursa: Ziarul Argesul in