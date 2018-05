180 de politisti braileni vor mentine ordinea si linistea publica in minivacanta de 1 Iunie si Rusalii 2017. In judetul Braila, in perioada 1-5 iunie, zilnic, se vor afla la datorie, in medie, 180 de politisti de la ordine publica, politie rutiera si...

Info Braila, 31 Mai 2017