În perioada 20-29 iunie, sub egida Primãriei si Consiliului Local Municipal Barlad, Clubul Sportiv Scolar Barlad – Sectia gimnasticã – va derula, in premierã, un proiect international, in parteneriat public-privat. Intitulat ‘Acces la Succes’,...

Monitorul de Vaslui, 18 Iunie 2018