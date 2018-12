„In martie, cel tarziu, vom sti exact cu ce candidat mergem la Primarie”

• spune presedintele Organizatiei Municipale PSD Calarasi, Marius Dulce, referitor la candidatura pentru Primaria municipiului Calarasi

Social democratii calaraseni si-au facut deja un plan de bataie, daca se poate spune asa, pentru a desemna cel mai bun candidat pentru alegerile locale din 2020, care sa-l bata pe actualul primar Daniel Dragulin. Nu ii intereseaza ca acesta sta la fel de bine in sondaje ca in 2016, ci considera ca trebuie sa-si faca treaba. Si asa este si firesc, ca doar fiecare trebuie sa-si joace „cartea”, indiferent de rezultat.

Astfel a declarat, recent, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele organizatiei Municipale PSD... citeste mai mult

acum 51 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Ziarul Impact in