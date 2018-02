In loc de MAN sau Mercedes, bucurestenii vor merge cu Otokar Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat, astazi, ca asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi a castigat licitatia pentru cele 400 de autobuze Euro 6, care vor dota RATB.

La licitatie au depus oferte: Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz Romania SRL si asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru... citeste mai mult

