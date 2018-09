În cei peste 20 de ani de când predă istoria la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, profesoara Oltea Prelucă a primit la începutul fiecărui an şcolar braţe întregi de flori. În acest an şcolar însă, profesoara a vrut să transforme aceste atenţii în donaţii care le vor permite unor fetiţe de pe continentul african, din Maroc mai exact, să meargă la şcoală.

„Le-am adresat o provocare elevilor mei cu care am o relaţie specială, de la clasa a VIII-a D, unde sunt dirigintă. Le-am propus să renunţe la florile pe care le-ar fi adus la şcoală în prima zi, iar bănuţii pe care intenţionau să-i cheltuiască, să-i adunăm împreună şi să facem o donaţie către o fundaţie din Marea... citeste mai mult