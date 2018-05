Good morning dear readers of our daily newspaper! … Shalom! și Bună dimineața vă spune Cfaim din redacția Agenției de Știri Tsev Dron Ed Atezag, într-o nouă dimineață din lunga istorie a lumii. Ne aflăm în legătură directă cu Afdam, aflat de o săptămână la Ierusalim, locul datorită căruia ”fierbe sângele lumii la temperaturi incandescente”, folosind astfel o figură de stil prin care am putea descrie evenimentele politice internaționale de maximă importanță din ultima vreme. Afdame, ai legătura … ești în direct. Bună ziua stimați cititori și bine ne revedem într-o nouă aventură... citeste mai mult