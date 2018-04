In intervalul 1 martie – 15 mai 2018, fermierii pot depune Cerere Unica de Plata

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la acest moment au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, un numar de 430.551 cereri, pentru o suprafata de 1.306.280,33 hectare.

In intervalul 1 martie – 15 mai 2018, fermierii pot depune la Centrele judetene/locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti, o singura Cerere Unica de Plata, chiar daca detin suprafete de teren in localitati sau judete diferite!

Reamintim ca pentru suprafate mai mari de 50 hectare de teren agricol cererile se depun la... citeste mai mult