Echipa feminină de handbal a României a fost repartizată în Grupa D (Brest) a Campionatului European 2018 din Franţa (29 noiembrie - 16 decembrie), alături de Norvegia, Germania şi Cehia, conform tragerii la sorţi care a avut loc marţi la Casa Radio din Paris.

România, care a participat la toate ediţiile CE, cu excepţia celei din 2006, are cea mai bună clasare un loc 3 în 2010, iar la ultima ediţie, din 2016, a ocupat locul 5. Din Grupa D, cu jocuri la Brest, Norvegia are 7 titluri europene în palmares, ultimele două în 2014 şi 2016, Germania are un argint în 1994 şi un loc 6 la CE 2016, în timp ce Cehia a ocupat locul 10 la ediţia din 2016. România va juca primul... citeste mai mult

azi, 15:48 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Azi in