In functie de ce criterii se aloca banii pentru Prima Casa 2018 Pe 15 ianuarie 2018, au intrat in vigoare prevederile HG nr.2/2018 prin care a fost alocat un plafon total al garantiilor care pot fi emise in anul 2018 in valoare de doua miliarde de lei.

Plafoanele anuale ale garantiilor care pot fi emise in cadrul programului se aloca la solicitarea finantatorilor participanti de catre FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, in functie de ponderea garantiilor acordate in favoarea fiecarui finantator in totalul