Iată ce alimente să consumi pentru a slăbi sănătos și care este ora potrivită pentru fiecare. 7 AM: Apă 8 AM: Iaurt grecesc cu fulgi de ovăz şi un pahar de lapte 9 AM: Cafea 10 AM: Seminţe de dovleac 11 AM: Ţelină 12-1 PM: Salată cu somon 2 PM:...

Realitatea, 15 August 2016