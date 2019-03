În februarie 2019, s-au dublat cererile de viză de flotant în Braşov, față de o lună obișnuită. Fenomenul ia amploare în perioada înscrierii copiilor la şcoală şi e în creştere de la an la an.

La Braşov, fenomenul apariției flotanţilor pentru înscrierea la clasa pregătitoare creşte de la an la an. Într-o lună obişnuită, funcționarii de la Starea Civilă Braşov procesează, în medie, 200 de cereri pentru „viza de flotant”.

În februarie 2019 au avut însă 451 de cereri, cu 70 mai multe faţă de luna februarie 2018, a explicat Melania Florescu, şef Serviciu Stare Civilă.

„În luna ianuarie 2019 am avut 355 de... citeste mai mult