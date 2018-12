La ora 10 dimineaţa, peste 200 de oameni aşteptau în faţa Băncii Naţionale, să cumpere bancnota de o sută de lei, cu regina Maria şi regele Ferdinand, în ediţie limitată, scrie Observator TV.

Joi, doar 170 de persoane au reuşit să cumpere bancnota. Mulţi au avut în plan să ia una singură, dar... s-au răzgândit.

La coada de peste 200 de oameni s-au aşezat şi reporterii Observator. Cu 180 de lei în buzunar am vrut să cumpărăm "suta" de colecţie.

Chiar dacă am aşteptat patru ore şi jumătate, în frig, tot nu am reuşit să... citeste mai mult