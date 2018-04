In doua luni, datoria externa a Romaniei a crescut cu peste 1,5 miliarde de euro In perioada ianuarie - februarie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 172 milioane de euro, comparativ cu 72 milioane, in perioada ianuarie - februarie 2017, conforma datelor provizorii ale Bancii Nationale a Romaniei.

Balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 434 milioane de euro, balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai mici cu 6 milioane de euro, respectiv cu doua milioane de euro, iar balanta veniturilor primare a inregistrat un excedent de 170... citeste mai mult