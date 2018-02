În doar patru zile Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări – flametrowers - în valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursă de venit neobişnuită pentru afacerea lui Boring Co., scrie BloombergTechnology.

Miercuri seară, Elon Musk a declarat că a vândut 20.000 de aruncătoare de flăcări de la Boring Co., care au început să fie comercializate în weekend, la preţul de 500 de dolari per bucată. Miliardarul se bazează pe faptul că va putea construi tuneluri în Los Angeles şi Baltimore-Washington Parkway.

Pe site-urile de socializare se dezbate dacă aruncătoarele de... citeste mai mult