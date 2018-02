In doar o saptamana, ITM Calarasi a sanctionat 25 de angajatori

In saptamana 29 ianuarie – 02 februarie, ITM Calarasi a efectuat controale la angentii economici care au ca domeniu de activitate comertul, constructiile, agricultura, confectiile textile, restaurante, cresterea bovinelor, invatamant sau asistenta medicala.

Inspectorii de munca din cadrul compartimentului relatii de munca au verificat un numar de 23 de angajatori si au fost dispuse astfel 17 masuri cu termene precise de rezolvare.

Pe de alta parte, inspectorii de munca din cadrul compartimentului securitate si sanatate in munca au efectuat 26 de controale, in urma carora 25 de angajatori au fost... citeste mai mult