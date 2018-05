In ciuda inflatiei si a dobanzilor scazute, romanii pun mai multi bani in depozite Depozitele bancare ale rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut, in aprilie 2018, cu 1,1%, fata de martie 2018, la aproape 307 miliarde de lei.

Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 29,62 milioane de lei, la peste 113,603 miliarde de lei, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. La 30 aprilie 2018, depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au inregistrat o crestere de 7% (1,7%, in termeni reali) fata de 30 aprilie 2017.

