In ce oras din Romania calatoriile se platesc in mijloacele de transport cu carduri emise oriunde in lume BCR, in parteneriat cu Global Payments si Tursib si in colaborare cu Telekom Romania a implementat solutia de plata contactless a calatoriilor direct in mijloacele de transport din Sibiu.

Astfel, din aceasta saptamana, toate mijloacele de transport ale societatii locale de transport, Tursib, dispun de cate doua validatoare de plata, prin care oricine isi poate achita calatoria prin simpla apropiere a cardului bancar contactless Mastercard sau Visa,... citeste mai mult