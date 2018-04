Prin urmare, in acelasi timp purificator, dar si tonic, sucul de orz verde este utilizat cu succes ca remediu principal sau ca adjuvant (in bolile grave) in urmatoarele afectiuni:

Boli ale aparatului digestiv: stomatita, anorexie, gastrita, ulcer, pancreatita (adjuvant), colita. Cazurile de gastrita si ulcer raspund favorabil foarte rapid la administrarea de suc sau de pulbere diluata in apa.

Boli hepatice: hepatita virala, adjuvant in ciroza, colecistita. In cazul bolilor hepatice tratamentul se deruleaza in general pe o perioada mai lunga de timp (de ordinul lunilor de zile), in care este necesara... citeste mai mult

ieri, 23:00 in Sanatate, Vizualizari: 49 , Sursa: Realitatea in