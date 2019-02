Ştirea decesului Marioarei Zavoranu a fulgerat intreg showbiz-ul romanesc. Femeia s-a stins din viata in plin scandal cu Oana pe avere. Joi seara, in timp ce pentru Marioara Zavoranu erau ultimele ore in viata, Oana facea circ la o emsiune...

Vremea Noua, 17 Aprilie 2015