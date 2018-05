In Braila s-au colectat 3 tone de deseuri in 18 zile prin intermediul campaniei “Orase Curate”

"Orase Curate", campania itineranta ECOTIC, dedicata colectarii echipamentelor electrice si electronice uzate din mediul urban, continua in 2018. Dupa ce in cursul anului 2017 au fost organizate 29 de campanii care au informat aproximativ 300.000 de persoane si au dus la colectarea a 50 de tone DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice), in martie 2018, campania „Orase Curate” a continuat in Galati (intre 5-30 martie) si Braila (intre 12-30 martie). Aproximativ 6,5 tone DEEE au fost colectate din cele doua orase.

Romania are obligatia de a atinge o tinta de colectare de 45% a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE).

