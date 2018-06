In Braila, linistea si ordinea publica se mentin cu amenzi

Politistii locali au fost constatate si aplicate 9 sanctiuni contraventionale in valoare de 1.500 lei, conform Legii nr. 61/1991 R:

a) Pentru consumul de bauturi alcoolice pe domeniul public in alte locuri decat cele autorizate, au fost depistate si sanctionate contraventional 3 persoane cu amenzi in valoare de 300 lei.

Exemplificam:

- M.C., in varsta de 50 ani, din Braila – cu amenda in valoare de 100 lei – fiind depistat in Parcul Monument pe Aleea principala in dreptul Oraselului, consumand bauturi alcoolice, pe domeniul public in loc neautorizat.

- H.G., in varsta...

