Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori: 286 locuri vacante, in urmatoarele ocupatii:

Denumire ocupatie

Conditii de ocupare

Denumire angajator

consilier cadastru

studii superioare de specialitate

vechime minim 3 ani si 6 luni

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAILA

Str. Calea Calarasilor, nr. 27, tel. 0239627207,

Termen depunere dosare: 19.06.2018,

Concurs: 27.06.2018,

Persoana de contact: Bobocea Mihaela Gabriela

agent comercial

studii medii



agent de securitate

minim 8 clase, certificat de calificare in domeniu, vechime minima 1 an

