In atentia soferilor

Politistii braileni le recomanda conducatorilor auto ca in conditiile unui carosabil umed sau acoperit cu zapada ori polei, sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor de drum, sa-si sporeasca atentia si sa adopte o maniera calma la volan, fara sa bruscheze comenzile vehiculului. Fiecare manevra in trafic trebuie sa fie efectuata numai dupa o temeinica asigurare.

Inspectoratul de Politie Judetean Braila recomanda tuturor conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor, indrumarile agentilor de circulatie si sa-si echipeze in mod corespunzator autovehiculele.

Pentru o calatorie lipsita de evenimente neplacute, conducatorii auto trebuie sa citeste mai mult