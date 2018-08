Un număr de 1,2 milioane de persoane au intrat în posesia tichetelor de vacanţă în acest an, în timp în primul semestru al anului, am înregistrat un salt de 4,1% al numărului de turişti în România, a declarat, luni, în cadrul conferinţei de bilanţ, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

"Vreau să încep cu o veste foarte bună, şi anume că am înregistrat, în primele şase luni ale anului, o creştere de 4,1% a numărului de turişti în România. De asemenea, una dintre cele mai importante măsuri pe care un Guvern a luat-o de la Revoluţie încoace este cea a voucherelor de vacanţă. Fiecare funcţionar public trebuie să primească un voucher de vacanţă în valoare de 1.450 de lei, ce... citeste mai mult

