În baza art. 7 din Legea 329/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare referitoare la dobândirea calitãtii de detectiv particular, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac nr. 1, organizeazã examen pentru pentru atestarea profesionalã a calitãtii de detectiv particular.

Poate a dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste conditiile prevãzute la articolul 5 din Legea 329/2003.

CONDITII DE PARTICIPARE

Potrivit art. 5 din Legea 329/2003 poate dobandi... citeste mai mult